У Львові проведуть масову вакцинацію школярів від кору
У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили дані, згідно яких хворих на кір в Україні більше, ніж у всій Європі загалом. Найбільше страждає від цієї недуги Львівщина.
Щодня у Львівській області фіксують приблизно сотню нових випадків захворювань на кір. Тож у самому Львові вирішили провести масову вакцинацію: 18 лютого в місті стартує масштабна кампанія зі щеплення школярів.
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Медики та освітяни проаналізували ступінь захисту учнів від кору у 117 школах Львова, у більшості з них треба діяти негайно Зараз у місті кір зафіксували у 200 дітей. Щоб розірвати ланцюг захворювання освітяни частково припиняють навчання.
Медики наголошують, що вакцинації боятися на варто. За два роки у місті зробили вже понад 50 тисяч щеплень, жодного поствакцинального ускладнення за цей час не було.
Після введення вакцини може з'явитися місцева реакція у вигляді почервоніння або незначного підвищення температури. Навіть на 10 день бути може висип не алергічного характеру – він не є заразним,
– запевнила Олена Баворовська, головний позаштатний спеціаліст з епідеміології.
Від початку 2019 року в Україні на кір захворіли вже 15 тисяч людей, шестеро з них померли. Найбільше хворих – на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у Києві.
Дивіться відео: у Львові стартує масштабна кампанія зі щеплення школярів
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