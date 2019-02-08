У Львові проведуть масову вакцинацію школярів від кору

У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили дані, згідно яких хворих на кір в Україні більше, ніж у всій Європі загалом. Найбільше страждає від цієї недуги Львівщина.

Щодня у Львівській області фіксують приблизно сотню нових випадків захворювань на кір. Тож у самому Львові вирішили провести масову вакцинацію: 18 лютого в місті стартує масштабна кампанія зі щеплення школярів.

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Медики та освітяни проаналізували ступінь захисту учнів від кору у 117 школах Львова, у більшості з них треба діяти негайно Зараз у місті кір зафіксували у 200 дітей. Щоб розірвати ланцюг захворювання освітяни частково припиняють навчання.

Кір – що це? Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Опис

Медики наголошують, що вакцинації боятися на варто. За два роки у місті зробили вже понад 50 тисяч щеплень, жодного поствакцинального ускладнення за цей час не було.

Після введення вакцини може з'явитися місцева реакція у вигляді почервоніння або незначного підвищення температури. Навіть на 10 день бути може висип не алергічного характеру – він не є заразним,

– запевнила Олена Баворовська, головний позаштатний спеціаліст з епідеміології.

Від початку 2019 року в Україні на кір захворіли вже 15 тисяч людей, шестеро з них померли. Найбільше хворих – на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у Києві.

Дивіться відео: у Львові стартує масштабна кампанія зі щеплення школярів

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