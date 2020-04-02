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У Львові тривають масові експрес-тестування на COVID-19: скільки ще підозр виявили

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Експрес-тести показали позитивний результат у 3 львів'ян / Ілюстративне фото

У Львові продовжують проводити швидке тестування на коронавірус для працівників комунальних установ. Перевіряють містян, що вимушено контактують з великою кількістю людей: водіїв громадського транспорту, медиків, соцпрацівників. Окрім того, тестують пацієнтів з пневмонією та ГРЗ.

За 4 дні у Львові перевірили вже 1008 осіб. Серед них – 14 позитивних результатів на експрес-тест. Про це інформують на сайті Львівської мерії.

Раніше У ще двох водіїв у Львові діагностували коронавірус експрес-тестами

2 квітня експрес-тестами на COVID-19 протестували 301 особу, є 3 позитивні результати,
– мовиться у повідомленні.

Тестували водіїв маршруток та тролейбусів, а також працівників ринку "Шувар" та підприємства, яке наразі не працює через карантинні заходи.

Саме у 2 працівників "Шувару" та 1 з неназваного підприємства експрес-тести показали позитивні результати.

"На підприємстві вирішили зробити тестування, оскільки два дні тому в одного працівника виявився позитивним результат ПЛР-діагностики. Відтак, з 71 протестованого, в 1 виявили підозру на захворювання", – звітують у мерії Львова.

Яка ситуація з коронавірусом у Львові? На Львівщині 12 хворих на коронавірус, 5 з яких перебувають у дуже важкому стані. Загалом в інфекційній лікарні Львова 38 пацієнтів, їхні діагнози встановлюють.

Чим відрізняються експрес- та ПЛР-тести
Яка різниця між експрес- та ПЛР-тестуванням / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини політики Новини Львова
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