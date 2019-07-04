У людей виросла "смартфонна" кістка: фото

Дослідники відзначають, що все більша кількість людей мають збільшену кістяну "шишку" на потилиці – зовнішній потиличний виступ. Причому найчастіше це зустрічається у 18-30-річних.

Вчені з Університету Саншайн-Коста (Австралія) просканували більше тисячі черепів, що належать людям у віці від 18 до 86 років. Їх увагу привернули невеликі відмінності в структурі потиличної частини.

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"Я працюю клініцистом протягом 20 років, і тільки в останнє десятиліття я все частіше стикаюся з тим, що у моїх пацієнтів на черепі є цей наріст", – заявив в інтерв'ю BBC доктор Давид Шахар, автор дослідження.



Збільшення потиличної кістки через смартфони

Чому з'являється "смартфонна кістка"

Причина, з якої цей кістковий шип стає все більш поширеним – навантаження, які відчувають скелетні м'язи. Молоді люди проводять багато часу, втупившись в смартфони та планшети, тому їхнім шийним м'язам потрібні міцні кріплення.

Голова дорослої людини може має вагу близько 5 кг. У відповідь на збільшення і зміцнення м'язів, скелет нарощує нові кістки, щоб стабілізувати положення тіла.

Це добре чи зле?

З одного боку, це виглядає як хороша новина. Повторюване і стійке механічне навантаження викликає адаптацію сухожиль і сполучних тканин. З іншого боку, радіти тут нічому – одна кісточка не розв'яже проблему неправильної постави, м'язових спазмів, головних і шийних болів.

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