У людей з'являється нова кістка, яка зникла через еволюцію: фото

У людей поступово з'являється фабела – сезамовидна кістка, яка розташована в сухожиллях з заднього боку коліна. Вона була втрачена через еволюцію.

Вчені Імперського коледжу Лондона проаналізували 21 676 випадків, пов'язаних з колінними суглобами, в період з 1918 по 2018 рік у 27 країнах. Виявилося, що частота виникнення фабели за цей період збільшилася в три рази.

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Фахівці не можуть дати однозначну відповідь про функції цієї кістки, тому що до цього її вивченням ніхто не займався. Можливо, фабела має зменшити тертя в сухожиллях, перенаправивши м'язові сили. Але вона також може викликати біль і заважати при операціях на коліні.



Кістка фабела

Чому фабела знову з'являється? Справа може бути в харчуванні. Сьогодні люди почали їсти краще, ніж будь-коли і, відповідно, стали вищими і важчими. У зв'язку з цим стали розвиватися довші гомілки і великі литкові м'язи, що підвищило тиск на коліно.

Тепер вчені з'ясовують, як поява фабели залежить від статі і генетики. Результати досліджень можуть вплинути на методику лікування пацієнтів з болем у коліні.

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