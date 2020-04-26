У Маріуполі різко зросла кількість хворих на COVID-19

За добу – 22 нові випадки коронавірусної інфекції виявили у Маріуполі. У місті фіксують спалах COVID-19. Там загалом інфікувалися вже 37 людей.

На щастя, 6 особам вже вдалося побороти недугу. Про це інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

До теми В ОРДЛО підтвердили понад 100 випадків зараження коронавірусом

25 квітня у Маріуполі підтвердили 22 нових випадків захворювання на COVID-19. Усі пацієнти під медичним наглядом,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво, що 20 нових випадків були виявлені з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки зафіксували, протестувавши хворих на пневмонію.

Таким чином, у Маріуполі з початку карантину виявили вже 37 випадків COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом на Донеччині? Станом на 25 квітня МОЗ офіційно повідомляло про 27 випадків коронавірусу в регіоні та 1 померлу людину. Зауважимо, що дані були оприлюднені без інформації щодо нових інфікованих в Маріуполі. Окрім того, кількість хворих може бути значно більшою, оскільки невідома кількість заражених COVID-19 на окупованих територіях.