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У материнському молоці знайшли компонент, який відповідає за когнітивні функції дитини

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Важливість грудного молока / unsplash.com

Попри те, що користь материнського молока відома давно, вчені знайшли у ньому важливий компонент, який відповідає за когнітивний розвиток немовляти.

Дослідники з Каліфорнійського університету Сан-Дієго і Лос-Анджелеського виявили, що олігосахарид 2 '–фукозілактоза (2'-FL) у молоці матері сприяє розвитку когнітивних здібностей немовляти на першому місяці життя, пише Plos One.

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Фахівці проаналізували склад грудного молока та частоту годування 50 жінок та їх дітей, віком від 1 до 6 місяців. Через 24 місяці після народження, дітям виміряли ступінь когнітивного розвитку, використовуючи тест Bayley-III.

Завдяки нашій високопродуктивної аналітичній платформі, ми можемо за короткий час кількісно оцінити олігосахариди  в сотнях зразків грудного молока. Ця технологія дозволяє нам пов'язувати відмінності в складі молока з конкретними параметрами у дітей,
– розповідає один з авторів дослідження Ларс Боде. 

Під час дослідження фахівці виявили, що високий вміст 2'-FL в грудному молоці в перший місяць годування супроводжувався високими показниками когнітивного розвитку у дітей до двох років. Важливо, що кількість олігосахариду в молоці через 6 місяців після народження ніяк не впливала на когнітивні показники. Через це можна припустити, що 2'-FL має вплив на розвиток дитини лише на ранньому етапі життя.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань дослідження Вагітність і пологи Діти
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