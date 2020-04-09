У Миколаєві перевірили тести на коронавірус: усі вони виявились негативними

Через відсутність випадків коронавірусу на Миколаївщині, 9 квітня, перевірили кілька тестів. Усі вони виявилися негативними.

Про це під час візиту до Миколаєва заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, перед приїздом лікарі взяли аналізи у пацієнтів з пневмонією в одній з лікарень Миколаєва і направили їх в іншу лабораторію за межами області. У підсумку результати на коронавірус виявились негативними.

Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Ми поїдемо далі відслідковувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, у швидку медичну допомогу, до мобільної бригади, яка має виїжджати і збирати зразки,

– зазначив Ляшко.

Він також додав, що лікарні Миколаївської області перевірять на наявність засобів індивідуального захисту і апаратів для реанімаційних заходів.

Зверніть увагу! Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 45 осіб, померли 57.



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