24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Миколаєві перевірили тести на коронавірус: усі вони виявились негативними

- Читать новость на русском
Віктор Ляшко у Миколаєві / facebook.com/viktor.liashko

Через відсутність випадків коронавірусу на Миколаївщині, 9 квітня, перевірили кілька тестів. Усі вони виявилися негативними.

Про це під час візиту до Миколаєва заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Актуально Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавірус

За його словами, перед приїздом лікарі взяли аналізи у пацієнтів з пневмонією в одній з лікарень Миколаєва і направили їх в іншу лабораторію за межами області. У підсумку результати на коронавірус виявились негативними.

Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Ми поїдемо далі відслідковувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, у швидку медичну допомогу, до мобільної бригади, яка має виїжджати і збирати зразки,
– зазначив Ляшко.

Він також додав, що лікарні Миколаївської області перевірять на наявність засобів індивідуального захисту і апаратів для реанімаційних заходів.

Зверніть увагу! Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 45 осіб, померли 57.

коронавірус
Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Віктор Ляшко Новини Миколаєва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:00 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза

Новини
Більше новин