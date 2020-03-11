У міністерки охорони здоров'я Британії виявили коронавірус

Міністерка охорони здоров'я та членкиня парламенту Великої Британії Надін Дорріс заявила, що вона інфікована коронавірусом. Тест на наявність захворювання виявився позитивним.

За словами Департаменту охорони здоров'я, у Дорріс вперше проявилися симптоми у 5 березня. Тоді ж вона була присутня на заході, який проводив прем'єр-міністр. Про це повідомили у BBC.

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Наразі жінка самоізолювалась вдома та виконує всі рекомендації лікарів. Міністерка переживає за свою 84-річну матір, з якою проживає. Органи охорони здоров'я вже почали перевіряти всіх, з ким контактувала Надін Дорріс. Оскільки наразі невідомо скільки зустрічей мала урядовиця.

Що відомо про коронавірус у Європі? Найбільше у Європі від епідемії коронавірусу потерпіла Італія. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.



У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Зокрема, у Великобританії від Covid-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.

Національна служба охорони здоров'я Англії вже заявила, планує проводити в день до 10 тисяч тестів. Сьогодні ж можуть перевіряти лише 1,5 тисячі людей за день.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу