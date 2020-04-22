У митрополита УПЦ МП Сергія підтвердили коронавірус: що відомо
У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ Московського патріархату Сергія підтвердили коронавірус. Хворий митрополит перебуває в лікарні Києва
Таку інформацію повідомив заступник начальника Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, повідомляє 24 канал.
Актуально Як натовпи на Великодніх службах у Почаєві та Святогірську можуть вплинути на карантин
За його словами, наразі митрополит Сергій перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні в Києві.
Паничев також розповів, що коронавірус вже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також COVID-19 виявили у священника, який має стосунок до Почаєва, та його дружини.
Що відомо про порушення карантину в Почаївській лаврі
- На Великдень у Почаєві віряни масово порушували карантинні обмеження, які ввели в Україні.
- Під час богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Загалом освятити великодній кошик прийшли приблизно 300 людей.
- Через це кількість хворих на COVID-19 раптово зросла, тому місто Почаїв терміново вирішили закрити на в'їзд і виїзд.
Дивіться відео про ситуацію в Почаєві:
Що відомо про порушення під час Великодніх служб?Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).
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