У МОЗ не виключають, що мільйони українців можуть заразитись коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я припустили, що заразитися коронавірусом можуть сотні тисяч, а то й мільйони українців. Щоб цього не сталося, треба виконувати усі умови карантину.

Про це на традиційному брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Важливо Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону

За його словами, кількість хворих залежатиме від того, як громадяни виконовутимуть правила карантину. Якщо всі умови будуть дотримуватися, то кількість заражених буде набагато меншою.

Ляшко також зауважив, що у Китаї спочатку передбачали десятки мільйонів заражень, але впровадження жорстких заходів дозволило зупинитись на 80 тисячах. Цей приклад, на його переконання, повинна взяти до уваги Україна.

Увага! Станом на 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків коронавірусу. Сьогодні підтвердили ще 24 нові випадки. Одразу 10 нових випадків зафіксовано у Київській області, ще один – у Тернопільській. Ще 13 випадків виявили у Чернівецькій області.



Де в Україні можна здати тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу