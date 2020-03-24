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У МОЗ не виключають, що мільйони українців можуть заразитись коронавірусом

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Віктор Ляшко / Кабмін

У Міністерстві охорони здоров'я припустили, що заразитися коронавірусом можуть сотні тисяч, а то й мільйони українців. Щоб цього не сталося, треба виконувати усі умови карантину.

Про це на традиційному брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, кількість хворих залежатиме від того, як громадяни виконовутимуть правила карантину. Якщо всі умови будуть дотримуватися, то кількість заражених буде набагато меншою.

Ляшко також зауважив, що у Китаї спочатку передбачали десятки мільйонів заражень, але впровадження жорстких заходів дозволило зупинитись на 80 тисячах. Цей приклад, на його переконання, повинна взяти до уваги Україна.

Увага! Станом на 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків коронавірусу. Сьогодні підтвердили ще 24 нові випадки. Одразу 10 нових випадків зафіксовано у Київській області, ще один – у Тернопільській. Ще 13 випадків виявили у Чернівецькій області.

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Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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