У МОЗ порівняли українські костюми захисту від COVID-19 із "Запорожцем"
У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на скандал із закупівлями костюмами захисту для лікарів, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. У МОЗ кажуть, що піклуються про безпеку здоров'я українських лікарів, а вітчизняні костюми хоч і дешевші, проте неякісні.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу МОЗ.
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Річ у тім, що народна депутатка із фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що найближчим часом до України надійдуть 4,7 тисячі костюмів, які МОЗ закупило за ціною 12 доларів за штуку – на 40% дорожче. Проте Україні таких костюмів потрібно майже мільйон.
За словами пані Світлани, якщо йдеться про захист лікарів, які щоденно працюють з хворими на COVID-19, держава повинна гарантувати їм безпеку здоров'я і життя.
Лікарі – це невідновлювальний ресурс. Якщо ми будемо втрачати лікарів, так можливо це стосується того, як була організована їх безпека, – додала Світлана Шаталова.
До слова, ось українські костюми, від яких відмовились у МОЗ
Також Світлана Шаталова зазначила, що процедура закупівлі проводили в рамках законодавства.
Важливо! В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 123 медиків. Загалом в Україні вже 1 368 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.
Коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу
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