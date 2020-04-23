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У МОЗ порівняли українські костюми захисту від COVID-19 із "Запорожцем"

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Костюми захисту від коронавірусу / globallookpress.com

У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на скандал із закупівлями костюмами захисту для лікарів, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. У МОЗ кажуть, що піклуються про безпеку здоров'я українських лікарів, а вітчизняні костюми хоч і дешевші, проте неякісні.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу МОЗ.

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Річ у тім, що народна депутатка із фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що найближчим часом до України надійдуть 4,7 тисячі костюмів, які МОЗ закупило за ціною 12 доларів за штуку – на 40% дорожче. Проте Україні таких костюмів потрібно майже мільйон.

 
Світлана Шаталова
“Пояснення дуже просте: ц е якщо взяти Фольксваген і Запорожець – і то, і то машина, але вартість їх різна, і зміст, і наповнення”.

За словами пані Світлани, якщо йдеться про захист лікарів, які щоденно працюють з хворими на COVID-19, держава повинна гарантувати їм безпеку здоров'я і життя.

Лікарі – це невідновлювальний ресурс. Якщо ми будемо втрачати лікарів, так можливо це стосується того, як була організована їх безпека, – додала Світлана Шаталова.

 
Світлана Шаталова
“Якщо ми маємо річ з підтвердженою відповідністю до стандартів, "захист від інфекційних агентів", а з іншого боку ми маємо робочий одяг і сфера це побут, виробництва. То вони ідентичні чи вони відрізняються?”


До слова, ось українські костюми, від яких відмовились у МОЗ 

Також Світлана Шаталова зазначила, що процедура закупівлі проводили в рамках законодавства. 

 
Світлана Шаталова
Була прийнята відповідна постанова – № 225, ми (МОЗ – ред.) внесли зміни до річного плану медичних закупівель, отримали пропозиції від семи компаній та обрали ту, яка мала найнижчу вартість та відповідала сертифікату про оцінку відповідності”.

Важливо! В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 123 медиків. Загалом в Україні вже 1 368 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.

Коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
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