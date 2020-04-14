У МОЗ пояснили чому в Україні такий різкий рівень тестування на COVID-19

В Україні проводили тестування за алгоритмами дій від Всесвітньої організації охорони здоров'я. І нині кількість тестованих постійно зростає.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

Також на тему: У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень

За його словами, чи допустилося МОЗ помилки стане відомо пізніше, коли проведуть дослідження.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко “По алгоритмах ВООЗ: спочатку ви тестуйте на грип, грипоподібні захворювання, аденовіруси, а після того, якщо немає позитивного результату, передавайте матеріали на коронавірусну хворобу в референс-лабораторії”.

Ляшко зазначив, що раніше на етапі, коли діагностували грип, не продовжували тестувати на коронавірусну хворобу, але нині алгоритм змінили.

"Коли ми почали жорстко комунікувати, розповідати, під'єднали "гарячу лінію", кількість тестів зросла зараз уже втричі. Вже ми виходимо на 3 тисячі тестів в день", – сказав він.

Головний санітарний лікар також пояснив, чому в Україні не можуть тестувати на такому рівні, як в Південній Кореї. За його словами, якби в Україні була така ж економіка, система охорони здоров'я і така кількість виробників своїх власних тестових систем, тоді б пішли теж по такому прикладу.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.