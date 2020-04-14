24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У МОЗ пояснили чому в Україні такий різкий рівень тестування на COVID-19

- Читать новость на русском
Чому так мало тестів на коронавірус провели в Україні / Unsplash

В Україні проводили тестування за алгоритмами дій від Всесвітньої організації охорони здоров'я. І нині кількість тестованих постійно зростає.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді". 

Також на тему: У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень

За його словами, чи допустилося МОЗ помилки стане відомо пізніше, коли проведуть дослідження. 

 
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“По алгоритмах ВООЗ: спочатку ви тестуйте на грип, грипоподібні захворювання, аденовіруси, а після того, якщо немає позитивного результату, передавайте матеріали на коронавірусну хворобу в референс-лабораторії”.

Ляшко зазначив, що раніше на етапі, коли діагностували грип, не продовжували тестувати на коронавірусну хворобу, але нині алгоритм змінили.

"Коли ми почали жорстко комунікувати, розповідати, під'єднали "гарячу лінію", кількість тестів зросла зараз уже втричі. Вже ми виходимо на 3 тисячі тестів в день", – сказав він.

Головний санітарний лікар також пояснив, чому в Україні не можуть тестувати на такому рівні, як в Південній Кореї. За його словами, якби в Україні була така ж економіка, система охорони здоров'я і така кількість виробників своїх власних тестових систем, тоді б пішли теж по такому прикладу.


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька
13 квітня 15:11 Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 квітня 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 16:38 Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах
Анастасія Лукашевська
10 квітня 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин