У МОЗ пояснили, чому заборонили виходити старшим людям

Старші люди в Україні мають супутні хронічні захворювання, а відтак є в групі ризику захворювання COVID-19. Міністерство охорони здоров'я навело статистичні дані смертності від коронавірусу в Україні та пояснило чому, старших людей зобов'язали перебувати на самоізоляції.

Сумні статистичні дані смертності від коронавірусу розповів Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.

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За його словами МОЗ отримує багато запитань з приводу нових карантинних обмежень, зокрема щодо заборони виходити з дому старшим людям.

Чому саме так відбувається, Ляшко навів декілька прикладів зі статистики смертності за минулу добу.

Відтак, за останні 24 години в Україні від COVID-19 померли: чоловік, якому був 71 рік, чоловік 60 років із серцево-судинними захворюваннями, жінка 84 роки із супутньою патологією, чоловік 77 років із серцево-судинними захворюваннями.

Віктор Ляшко “В Україні у людей старше 60 років, на жаль, в більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних з життям станів у випадку зараження коронавірусом. Саме тому, було прийнято рішення, обов'язкової самоізоляції – щоб унеможливити ризики інфікування людей, які мають супутні захворювання, або не мають, (але теж перебувають в групі ризику через вік – ред. Здоров'я 24) ”.

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