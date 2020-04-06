У МОЗ пояснили, чому заборонили виходити старшим людям
Старші люди в Україні мають супутні хронічні захворювання, а відтак є в групі ризику захворювання COVID-19. Міністерство охорони здоров'я навело статистичні дані смертності від коронавірусу в Україні та пояснило чому, старших людей зобов'язали перебувати на самоізоляції.
Сумні статистичні дані смертності від коронавірусу розповів Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.
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За його словами МОЗ отримує багато запитань з приводу нових карантинних обмежень, зокрема щодо заборони виходити з дому старшим людям.
Чому саме так відбувається, Ляшко навів декілька прикладів зі статистики смертності за минулу добу.
Відтак, за останні 24 години в Україні від COVID-19 померли: чоловік, якому був 71 рік, чоловік 60 років із серцево-судинними захворюваннями, жінка 84 роки із супутньою патологією, чоловік 77 років із серцево-судинними захворюваннями.
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