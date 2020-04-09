У МОЗ пояснили, кому потрібна штучна вентиляція легенів

В Україні зі 1892 хворих на коронавірус COVID-19 до апаратів штучної вентиляції легенів підключені 38 пацієнтів. Чому не усіх хворих підключають до ШВЛ та коли це дійсно необхідно – пояснили у МОЗ.

Про це повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу МОЗ.

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За словами Кузіна, підключення до апаратів ШВЛ відбувається при наявності тяжкого перебігу захворювання, або при наявності певних показників, які свідчать про те, що рівень оксигинації, тобто насичення киснем є недостатнім, а легені не справляються з базовими функціями.

Є чіткі лабораторні критерії й критерії по стану здоров'я пацієнта, які свідчать про те, що пацієнта слід підключати до ШВЛ.

Хотів би також зауважити, що підключення до ШВЛ є складною процедурою і ризики ускладнень під час штучної вентиляції легень є теж значними. Тому рішення прийматиметься в кожному конкретному випадку,

– додав Ігор Кузін.

Кому потрібна інтенсивна терапія та штучна вентиляція легень?Інтенсивна терапія та підключення до апарату штучної вентиляції легень дійсно потрібні в разі розвитку важкої пневмонії чи гострого респіраторного синдрому. Але самими лише ШВЛ істотно зменшити кількість летальних випадків при COVID-19 не вдасться. В першу чергу, люди потребували не штучної вентиляції легень, а базової та складної підтримки серцевої діяльності (84%), і лише потім — розширеної (посиленої) та базової підтримки дихання та діяльності органів.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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