У МОЗ пояснили як будуть боротися з дефіцитом Плаквенілу

Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що пацієнти із системними захворюваннями будуть забезпечені достатньою кількістю “Плаквенілу” для лікування.

Препарат Плаквеніл, який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, буде в достатній кількості доступний для лікування хворих на системний червоний вовчак, передає пресслужба МОЗ.

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Нині в Україні близько 14 тисяч таких пацієнтів.

Системний червоний вовчак – що це? Це аутоімунне захворювання, яке виникає, коли імунна система людини помилково починає атакувати власні клітини та тканини.

Зазначається, що МОЗ розробило механізм, який дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії коронавірусу. Але не повідомляють його деталі.

Додаткова партія препарату Плаквеніл буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання,

– йдеться в повідомлені.

Препарат планують включити у програму "Доступні ліки", і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні.