24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

У МОЗ пояснили, як обрали заклади для випробування українського препарату проти COVID-19

- Читать новость на русском
Біовен проти коронавірусу: український препарат тестують на людях
Біовен проти коронавірусу: український препарат тестують на людях / cazin.net

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що клінічні випробування дозволили абсолютно у відповідності чинним принципам порядку проведення клінічних випробувань. А препарат Біовен вже довів свою ефективність у низці інших складних захворювань

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірини Микичак під час щоденного брифінгу 7 травня, повідомляє 24 канал.

Читайте також: Випробування українського препарату проти COVID-19 дозволили у 5 лікарнях: наказ МОЗ

За її словами, лікарський засіб Біовен вже довів свою ефективність при низці складних хронічних захворювань. Міністерство охорони здоров'я відповідно до чинних наказів МОЗ затверджує пропозицію державного експертного центру.

Ірина Микичак повідомила, що потрібно для того, аби препарат затвердили на етап клінічного випробування. 

Ірина Микичак
“Для цього фірма повинна надати пакет відповідних документів, в який входить погодження закладів Охорони здоров'я на проведення відповідних випробувань і обов'язкове рішення з комісії етики”.

Окрім цього, заступниця очільника МОЗ повідомила, що випробовування проводитимуть виключно за згодою пацієнта та попереднім страхуванням.

Тому, процес дослідження відповідає принципам порядку проведення клінічних випробувань.

Що до того, яким чином обрали медичні заклади для випробувань, пані Ірина зазначила, що лікарні визначає фірма виробник.

Що відомо про препарат Біовен

 
Біовен – що це за препарат?
Препарат є імунологічно активною білковою фракцією (IgG), виділеної з плазми крові людини, очищеної та концентрованої методом фракціонування етиловим спиртом.

Біовен тестуватимуть у вигляді розчину для інфузій. Одна доза об'ємом 1 мл містить 0,1 г імунологічно активної білкової фракції IgG.

Дослідження проведуть в таких медичних установах:

  • Київська лікарня №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Київська лікарня №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Білоцерківська лікарня №3 (3 інфекційне відділення);
  • Львівська обласна інфекційна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії);
  • Одеська інфекційна лікарня (відділення №10).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Ліки Міністерство охорони здоров’я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза