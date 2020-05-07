У МОЗ пояснили, як обрали заклади для випробування українського препарату проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що клінічні випробування дозволили абсолютно у відповідності чинним принципам порядку проведення клінічних випробувань. А препарат Біовен вже довів свою ефективність у низці інших складних захворювань

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірини Микичак під час щоденного брифінгу 7 травня, повідомляє 24 канал.

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За її словами, лікарський засіб Біовен вже довів свою ефективність при низці складних хронічних захворювань. Міністерство охорони здоров'я відповідно до чинних наказів МОЗ затверджує пропозицію державного експертного центру.

Ірина Микичак повідомила, що потрібно для того, аби препарат затвердили на етап клінічного випробування.

Ірина Микичак “Для цього фірма повинна надати пакет відповідних документів, в який входить погодження закладів Охорони здоров'я на проведення відповідних випробувань і обов'язкове рішення з комісії етики”.

Окрім цього, заступниця очільника МОЗ повідомила, що випробовування проводитимуть виключно за згодою пацієнта та попереднім страхуванням.

Тому, процес дослідження відповідає принципам порядку проведення клінічних випробувань.

Що до того, яким чином обрали медичні заклади для випробувань, пані Ірина зазначила, що лікарні визначає фірма виробник.

Що відомо про препарат Біовен

Біовен – що це за препарат? Препарат є імунологічно активною білковою фракцією (IgG), виділеної з плазми крові людини, очищеної та концентрованої методом фракціонування етиловим спиртом.

Біовен тестуватимуть у вигляді розчину для інфузій. Одна доза об'ємом 1 мл містить 0,1 г імунологічно активної білкової фракції IgG.

Дослідження проведуть в таких медичних установах:

Київська лікарня №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);

Київська лікарня №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);

Білоцерківська лікарня №3 (3 інфекційне відділення);

Львівська обласна інфекційна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії);

Одеська інфекційна лікарня (відділення №10).

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