У МОЗ працюють над можливістю розгортання додаткових місць не в лікарнях

Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання додаткових місць для лікування коронавірусу не в закладах охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами у відомстві вже розробили проєкт про тимчасове розгортання госпіталів за межами закладів охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко “Ми його направили до профільних академічних інститутів – Інституту громадського здоров'я та Інституту епідеміології. Щоб вони опрацювали цей проєкт, а після цього ми будемо вирішувати питання розміщення хворих у виставкових центрах, палацах спорту, в разі необхідності”.

Ляшко додав, що всього цього ми можемо запобігти, якщо будемо дотримуватись умов карантину.



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