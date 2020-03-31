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У МОЗ працюють над можливістю розгортання додаткових місць не в лікарнях

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Ліквання коронавірусу не в лікарнях / Unsplash

Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання додаткових місць для лікування коронавірусу не в закладах охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами у відомстві вже розробили проєкт про тимчасове розгортання госпіталів за межами закладів охорони здоров'я. 

 
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Ми його направили до профільних академічних інститутів – Інституту громадського здоров'я та Інституту епідеміології. Щоб вони опрацювали цей проєкт, а після цього ми будемо вирішувати питання розміщення хворих у виставкових центрах, палацах спорту, в разі необхідності”.

Ляшко додав, що всього цього ми можемо запобігти, якщо будемо дотримуватись умов карантину. 


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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