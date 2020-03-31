У МОЗ працюють над можливістю розгортання додаткових місць не в лікарнях
Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання додаткових місць для лікування коронавірусу не в закладах охорони здоров'я.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За його словами у відомстві вже розробили проєкт про тимчасове розгортання госпіталів за межами закладів охорони здоров'я.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Ми його направили до профільних академічних інститутів – Інституту громадського здоров'я та Інституту епідеміології. Щоб вони опрацювали цей проєкт, а після цього ми будемо вирішувати питання розміщення хворих у виставкових центрах, палацах спорту, в разі необхідності”.
Ляшко додав, що всього цього ми можемо запобігти, якщо будемо дотримуватись умов карантину.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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