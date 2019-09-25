У МОЗ прокоментували скандал зі звільненням

Новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук мав запитання до певних співробітників. Але ніхто нікого не збирається звільняти.

Так радник міністерки охорони здоров’я Дмитро Раімов прокоментував на брифінгу пропозицію Загрійчука кільком співробітникам МОЗу написати заяву на звільнення.

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Раімов зазначив, що в суперечці зі співробітниками, це була особиста позиція Загрійчука.

Радник міністерки охорони здоров’я Дмитро Раімов “Це суто внутрішня ситуація. Я так розумію, він на емоціях спілкувався, тому сказав про звільнення. Але він знав про аудит, вже є підписаний наказ”.

Він наголосив, що МОЗ не буде згортати реформи і планується оптимізація структури міністерства.

"Є позиція МОЗ, міністерка її повідомила прем’єру і він її підтримав, що аудит буде стовідсотково. Буде оцінювання держслужбовців. Ніхто нікого не збирається виганяти", – зазначив радник.

Також Раімов висловив здивування, що ця ситуація відбулася під час відсутності міністерки, та чому конфлікти не винесли на внутрішнє обговорення з нею.

Напередодні розгорівся скандал через те, що заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук, який до цього був лікарем-хірургом в Інституті Шалімова, запропонував написати заяву на звільнення гендиректорці Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій та генеральній директорці Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

Після цього працівники МОЗ написали відкритого листа до прем'єра Гончарука, в якому закликали припинити тиск на медиків.

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