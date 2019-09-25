У МОЗ прокоментували скандал зі звільненням

524 Читать новость на русском
Скандал у МОЗ
Скандал у МОЗ / vz.kiev.ua

Новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук мав запитання до певних співробітників. Але ніхто нікого не збирається звільняти.

Так радник міністерки охорони здоров’я Дмитро Раімов прокоментував на брифінгу пропозицію Загрійчука кільком співробітникам МОЗу написати заяву на звільнення.

Читайте також: Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу

Раімов зазначив, що в суперечці зі співробітниками, це була особиста позиція Загрійчука.

 
Радник міністерки охорони здоров’я Дмитро Раімов
“Це суто внутрішня ситуація. Я так розумію, він на емоціях спілкувався, тому сказав про звільнення. Але він знав про аудит, вже є підписаний наказ”.

Він  наголосив, що МОЗ не буде згортати реформи і планується оптимізація структури міністерства.

"Є позиція МОЗ, міністерка її повідомила прем’єру і він її підтримав, що аудит буде стовідсотково. Буде оцінювання держслужбовців. Ніхто нікого не збирається виганяти", – зазначив радник.

Також Раімов висловив здивування, що ця ситуація відбулася під час відсутності міністерки, та чому конфлікти не винесли на внутрішнє обговорення з нею.

Напередодні розгорівся скандал через те, що заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук, який до цього був лікарем-хірургом в Інституті Шалімова, запропонував написати заяву на звільнення гендиректорці Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій та генеральній директорці Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

Після цього працівники МОЗ написали відкритого листа до прем'єра Гончарука, в якому закликали припинити тиск на медиків. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
сьогодні
4542
Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Медична реформа Зоряна Скалецька Новини Здоров'я Скандал
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 1853
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 3768
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 1927
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 820
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
2609
Новини
Більше новин
Залиште відгук