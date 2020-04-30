У МОЗ розповіли, чи відкриють українські курорти

Українські міста-курорти побоюються приймати туристів через пандемію COVID-19. У МОЗ відзначили, що при умові зниження кількості інфікованих внутрішній туристичний сезон вдасться відновити.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

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Віктор Ляшко зауважив, що сподівається на те, що українські курорти стануть найкращими в Європі і будуть приносити кошти в державний бюджет, але наразі його завдання – здоров'я українців.

Віктор Ляшко “Зараз я переймаюся здоров’ям українців і стриманням епідемії. Якщо кількість інфікованих буде знижуватись, ми будемо ініціювати відновлення курортів. Якщо ні – вибачте”.

Важливо! В Україні коронавірусну інфекцію виявили у 10 406 людей. За добу вдалося встановити нові 540 випадків інфікування, серед яких 45 дітей та 87 медиків. Тобто, кількість нових хворих наразі не зменшується.

Коронавірус і туризм: головне

Наразі карантин в Україні повинен тривати до 12 травня, однак його можуть продовжити. Про відкриття кордонів та повноцінні міжнародні подорожі говорити ще зарано, але прогнозують, що до звичних мандрів українці повернуться не раніше, ніж за пів року.

Угорський лоу-костер Wizz Air 1 липня 2020 року відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Авіакомпанія анонсувала про відкриття п'яти нових маршрутів зі Львова

імені Данила Галицького. Авіакомпанія анонсувала про відкриття п'яти нових маршрутів зі Львова Туризм у всьому світі зупинився через пандемію COVID-19, деякі країни закрили свої кордони зупинили авіа- та залізничне сполучення.

За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму, пандемія COVID-19 може скоротити 75 мільйонів робочих місць у галузі туризму у всьому світі.

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