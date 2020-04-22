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У МОЗ розповіли про наявність ПЛР-тестів в областях та їх ціну

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Тести на коронавірус / pixabay.com

Вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії повністю забезпечені ПЛР-тестами. А у випадку нестачі, МОЗ оперативно привезе зразки у відповідні центри.

Про це повідомив Максим Степанов під час брифінгу МОЗ, пише 24 Канал.

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Всі центри перебувають в підпорядкуванні МОЗ та забезпечені в повному обсязі. Якщо десь відбувається нестача, МОЗ привозить тести у відповідний центр.

 
Максим Степанов
Наразі лабораторних центрах МОЗ є 185 тисяч ампліфікацій ПЛР. Якщо десь бракує тестів, МОЗ відразу перевозить тести у відповідний лабораторний центр”.

Щодо цін, то вони залежать від країни виробництва, – додав Степанов.


Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Максим Степанов Медицина Лікування Здоров'я
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