У МОЗ розповіли про новий алгоритм тестування та про системи, які будуть використовувати
В Україні створили мобільні бригади, які будуть приїжджати до людей та забиратимуть зразки на тестування. Також МОЗ замовило тестів українського виробництва на 2 мільйони досліджень.
Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За його словами алгоритм тестування вже змінили.
Також, за його словами, паралельно з цим біля кожної опорної лікарні, яких зараз обрали 240, розгорнуті намети Служби з надзвичайних ситуацій, які дозволятимуть проводити санітарне сортування і не допускатимуть в інфекційні стаціонари хворих, в яких немає підозри на коронавірус. Це допоможе запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню.
Ляшко також зазначив, що в МОЗ провели домовленості з приватними лабораторіями і вони готові проводити дослідження.
Ми використовуємо тести українського виробництва. Сьогодні таких виробників є три, Інститут молекулярної біології один із них. Він першим розробив тест-систему, але вони направлені більше на наукові дослідження. Тому інші виробники її спрощують і переводять в серійне виробництво. Сьогодні передбачене фінансування на закупівлю тестів українського виробництва і ми зробили попереднє замовлення на 2 мільйони досліджень,
– наголосив Ляшко.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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