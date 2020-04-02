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У МОЗ розповіли про новий алгоритм тестування та про системи, які будуть використовувати

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Тестування на коронавірус / 5.ua

В Україні створили мобільні бригади, які будуть приїжджати до людей та забиратимуть зразки на тестування. Також МОЗ замовило тестів українського виробництва на 2 мільйони досліджень.

Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами алгоритм тестування вже змінили.

 
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Нині створили 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря або швидкої будуть виїжджати до людини з підозрою на коронавірус і проводитимуть необхідну діагностику. Вони будуть брати зразки і відправлятимуть на дослідження в лабораторію Тому хворому не потрібно їхати до інфекційної лікарні або госпіталю”.

Також, за його словами, паралельно з цим біля кожної опорної лікарні, яких зараз обрали 240, розгорнуті намети Служби з надзвичайних ситуацій, які дозволятимуть проводити санітарне сортування і не допускатимуть в інфекційні стаціонари хворих, в яких немає підозри на коронавірус. Це допоможе запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню.

Ляшко також зазначив, що в МОЗ провели домовленості з приватними лабораторіями і вони готові проводити дослідження.

Ми використовуємо тести українського виробництва. Сьогодні таких виробників є три, Інститут молекулярної біології один із них. Він першим розробив тест-систему, але вони направлені більше на наукові дослідження. Тому інші виробники її спрощують і переводять в серійне виробництво. Сьогодні передбачене фінансування на закупівлю тестів українського виробництва і ми зробили попереднє замовлення на 2 мільйони досліджень,
– наголосив Ляшко.


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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