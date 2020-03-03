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У МОЗ розповіли про стан здоров'я першого українця з коронавірусом

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Що відомо про стан здоров'я українця з коронавірусом? / Ілюстративне фото

Заступник очільниці МОЗ Віктор Ляшко розповів, що стан здоров’я першого українця з коронавірусом стабільний, його госпіталізовали.

Про це він повідомив в прямому ефірі 24 каналу та пояснив: "Чоловік, в якого діагностований коронавірус, перебуває у визначеній госпітальній базі, яка затверджена указом управлінням охорони здоров'я. Стан його здоров'я стабільний, під контролем, ускладнень немає, тобто він госпіталізований, більше з метою ізоляції". 

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За його словами, дружина хворого – здорова, без симптомів, але вона перебуває під медичним спостереженням лікарів, та ізольована у власному житловому приміщені.

Нічого екстраординарного не відбулось, це стандартна практика. Ми говорили і будемо говорити, що рано чи пізно це могло б статись. Ми проводимо заходи, щоб якомога раніше виявляти коронавірус,
– сказав Ляшко. 

Що робити, коли є підозри на коронавірус

Заступник очільниці МОЗ пояснив, якщо у людини є симптоми, які можуть свідчити про можливе виникнення коронавірусної інфекції – лихоманка, сухий кашель,ускладнення дихання тощо – то необхідно зателефонувати до свого сімейного лікаря. Він має прийняти певні рішення – чи самому оглянути людину, чи викликати швидку, а саме ту бригаду, яка призначена для транспортування хворих з підозрами на коронавірус.

Чи необхідно купувати маски

Ляшко відповів: "І ВООЗ, і Центр по контролю за захворюваністю США, і міністри всіх країн Євросоюзу розповідають, що маски не є індивідуальним засобом захисту. Треба припинити паніку і не скуповувати все те, що не буде використовуватись. Маски потрібні лише для хворого, аби зменшити відстань, на яку поширюється мікроорганізми та вірус. В інших випадках маска не є засобом захисту. Ми закликаємо людей не спекулювати на цій темі. Не бігти в аптеки, не скуповувати маски".

Віктор Ляшко розповів про стан здоров'я хворого на коронавірус українця: відео

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Новини України Новини Чернівців Віктор Ляшко
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