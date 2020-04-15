У МОЗ розповіли, що робити після проведення тесту на COVID-19 вдома

У разі проведення самостійного тестування на коронавірус слід обов'язково повідомити результати сімейному лікарю. Незалежно від того, який результат отримає людина в домашніх умовах, їх слід обговорити це з лікарем.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Інтерфакс-Україна.

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Ляшко зауважив, що тести з'явились в аптеці лише задля розширення доступності тестування.

Віктор Ляшко “Хочу підкреслити: з медичними виробами та лікарськими засобами потрібно працювати медичним працівникам. Це стосується і тестів. Але якщо тести з'явилися в аптеці, це означає, що ми розширюємо доступність, але про результати тестування потрібно повідомити свого сімейного лікаря”.

Заступник міністра підкреслив, що до свого сімейного лікаря необхідно звертатися в будь-якому випадку, "якщо тест позитивний чи навіть негативний".

Віктор Ляшко “Навіть негативний тест не свідчить про те, що не треба звертатися до сімейного лікаря або можна порушувати умови самоізоляції. Треба звертатися в будь-якому випадку до сімейного лікаря”.

Навіть якщо в аптеці купили експрес-тест, то його результати повинні бути підтверджені в вірусологічних лабораторіях, і саме сімейний лікар приймає рішення про таке дослідження, – пояснив Ляшко.

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Тепер кожен, хто має симптоми, що схожі на коронавірусну хворобу, повинен зателефонувати до сімейного лікаря. Якщо у людини не підписана декларація з лікарем, необхідно телефонувати у швидку допомогу – 103.

Надалі лікар або телефонує мобільній бригаді, яких є десятки в кожній області. По прибуттю, персонал відбере зразки для дослідження.

Якщо будуть покази для госпіталізації, мобільна бригада одразу госпіталізує пацієнта.

Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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