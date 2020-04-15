У МОЗ розповіли, що робити після проведення тесту на COVID-19 вдома
У разі проведення самостійного тестування на коронавірус слід обов'язково повідомити результати сімейному лікарю. Незалежно від того, який результат отримає людина в домашніх умовах, їх слід обговорити це з лікарем.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Інтерфакс-Україна.
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Ляшко зауважив, що тести з'явились в аптеці лише задля розширення доступності тестування.
Заступник міністра підкреслив, що до свого сімейного лікаря необхідно звертатися в будь-якому випадку, "якщо тест позитивний чи навіть негативний".
Навіть якщо в аптеці купили експрес-тест, то його результати повинні бути підтверджені в вірусологічних лабораторіях, і саме сімейний лікар приймає рішення про таке дослідження, – пояснив Ляшко.
У МОЗ змінили алгоритм дій при підозрі на коронавірус
- Тепер кожен, хто має симптоми, що схожі на коронавірусну хворобу, повинен зателефонувати до сімейного лікаря. Якщо у людини не підписана декларація з лікарем, необхідно телефонувати у швидку допомогу – 103.
- Надалі лікар або телефонує мобільній бригаді, яких є десятки в кожній області. По прибуттю, персонал відбере зразки для дослідження.
- Якщо будуть покази для госпіталізації, мобільна бригада одразу госпіталізує пацієнта.
Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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