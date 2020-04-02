У МОЗ розповіли, як лікуватимуть українців з COVID-19: препарати вже в Україні

В Україну прибули ліки, які ефективні у лікуванні коронавірусу. Новий очільник МОЗ розповів про ефективність препарату Плаквеніл. Першу партію ліків вже розподілили між областями.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що перша партія ліків вже в Україні, а 3 квітня препарати відправлять в області. Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

Читайте також: Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату

Відомо, що фармкомпанія Sanofi передала Україні партію препаратів Плаквеніл, який низка країн визнала ефективним в лікуванні COVID-19.

Плаквеніл – що це за препарат? Плаквеніл (гідроксихлорогін) – це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.

Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Компанія фізично передала препарати сьогодні (2 квітня – 24 канал). Передали 3 тисячі упаковок, завтра (3 квітня – 24 канал) буде підписано наказ і ліки відправлять в області, – розповів Степанов.

За словами Степанова, Плаквеніл має активну речовину, яка безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.

В МОЗ вже є домовленості з іншими фармкомпаніями, які теж виготовляють препарати з цією ж діючою речовиною. Вони будуть постачати ліки в Україну.

Максим Степанов “Головне – за два дні ми розробили протокол лікування коронавірусу в Україні. Наші лікарі були неозброєні, вони не знали, чим лікувати хворих”

Степанов зауважив, що в Україні вже затвердили протокол, і саме цими препаратами будуть лікувати українців, у яких підтвердять COVID-19.

Протокол лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.



Тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.