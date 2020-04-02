У МОЗ розповіли, як лікуватимуть українців з COVID-19: препарати вже в Україні
В Україну прибули ліки, які ефективні у лікуванні коронавірусу. Новий очільник МОЗ розповів про ефективність препарату Плаквеніл. Першу партію ліків вже розподілили між областями.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що перша партія ліків вже в Україні, а 3 квітня препарати відправлять в області. Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".
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Відомо, що фармкомпанія Sanofi передала Україні партію препаратів Плаквеніл, який низка країн визнала ефективним в лікуванні COVID-19.
Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.
Компанія фізично передала препарати сьогодні (2 квітня – 24 канал). Передали 3 тисячі упаковок, завтра (3 квітня – 24 канал) буде підписано наказ і ліки відправлять в області, – розповів Степанов.
За словами Степанова, Плаквеніл має активну речовину, яка безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.
В МОЗ вже є домовленості з іншими фармкомпаніями, які теж виготовляють препарати з цією ж діючою речовиною. Вони будуть постачати ліки в Україну.
Степанов зауважив, що в Україні вже затвердили протокол, і саме цими препаратами будуть лікувати українців, у яких підтвердять COVID-19.
Протокол лікування коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19.
Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.
Тести на виявлення коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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