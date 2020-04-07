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У МОЗ спрогнозували, коли Україна повернеться до нормального життя

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Коли закінчиться карантин / 24 Канал

За умови дотримання карантинних обмежень Україна зможе повернутися до нормального життя через два тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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За його словами, дотримання карантину значно загальмує поширення вірусу, що допоможе швидше повернутися до нормальної роботи. Це допоможе швидше повернутися до нормального робочого графіку у країні.

 
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Дотримуючись карантину, ми рятуємо життя українців, не навантажуємо систему охорони здоров'я і через два тижні ми почнемо підіймати економіку нашої країни”.

Він наголосив, що іншому випадку Україна може очікувати сценарій країн, які найбільше постраждали від пандемії.

Існує ризик того, що епідемія буде розвиватися і пік захворюваності може піднятися, це може привести до негативних наслідків, як в інших країнах світу, коли буде паралізована система охорони здоров'я.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
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