У МОЗ спрогнозували, коли Україна повернеться до нормального життя
За умови дотримання карантинних обмежень Україна зможе повернутися до нормального життя через два тижні.
Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
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За його словами, дотримання карантину значно загальмує поширення вірусу, що допоможе швидше повернутися до нормальної роботи. Це допоможе швидше повернутися до нормального робочого графіку у країні.
Він наголосив, що іншому випадку Україна може очікувати сценарій країн, які найбільше постраждали від пандемії.
Існує ризик того, що епідемія буде розвиватися і пік захворюваності може піднятися, це може привести до негативних наслідків, як в інших країнах світу, коли буде паралізована система охорони здоров'я.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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