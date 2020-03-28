У МОЗ спростували популярний фейк про коронавірус

Міністерство охорони здоров'я застерігає, що інформація про те, що курці захищені від коронавірусу не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, є неправдивою,

– йдеться у повідомленні.

Який фейк поширюють у мережі

Мовляв, повітря, яке вдихають курці, завжди гаряче. А дим від сигарет дезінфікує дихальні шляхи.

Увага! Це фейк, дим не дезінфікує дихальні шляхи. Курці навпаки в групі ризику захворіти на коронавірус.

Чому курці ризикують захворіти на коронавірус

По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя.

По-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб.

По-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.



Міфи й правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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