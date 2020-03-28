У МОЗ спростували популярний фейк про коронавірус
Міністерство охорони здоров'я застерігає, що інформація про те, що курці захищені від коронавірусу не відповідає дійсності.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
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Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, є неправдивою,
– йдеться у повідомленні.
Який фейк поширюють у мережі
Мовляв, повітря, яке вдихають курці, завжди гаряче. А дим від сигарет дезінфікує дихальні шляхи.
Увага! Це фейк, дим не дезінфікує дихальні шляхи. Курці навпаки в групі ризику захворіти на коронавірус.
Чому курці ризикують захворіти на коронавірус
- По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя.
- По-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб.
- По-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.
Міфи й правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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