МОЗ створить новий орган, який забезпечить комунікацію з пацієнтами

В Україні найближчим часом запрацює Офіс пацієнта при МОЗ, який очолить новопризначена міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Офіс пацієнта при Міністерстві охорони здоров'я запрацює протягом двох тижнів, зазначив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раїмов.

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Додаткових коштів на створення офісу не виділятимуть. Офіс створюється з метою захисту прав пацієнта.

Дмитро Раімов Офіс пацієнта очолить безпосередньо міністр. Коли є звернення пацієнта, швидко йде реакція, формується управлінське рішення, міністр підписує. До цього будуть долучені всі заступники та радники. Це один з пріоритетів.”

Дмитро Раімов стверджує, що пацієнти не мають куди звертатися в разі порушення їхніх прав, бо гаряча лінія МОЗ не працює.

"Не знаю жодної живої душі, яка туди додзвонилася. Телефонують в приймальню міністра, до прес-служби, але ці дзвінки ніхто не обробляє", заявив він.

Та додав, що приміщення для Офісу пацієнта вже є, обладнання на "гарячу лінію" та месенджери теж, як і люди в МОЗ.

Наразі незрозуміло, як з потоком звернень від пацієнтів справлятиметься міністр і як вона зможе розбиратися і підписувати рішення окремо по кожному зверненню.