У МОЗ відповіли на звинувачення Комаровського

У МОЗ України відповіли на критичні слова лікаря-педіатра Євгена Комаровського про кір.

В інтерв’ю одному з українських ЗМІ Євгена Комаровського заявив, що Євгена Комаровського 100 000 жителів країни захворіли кором.

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У МОЗ уточнили, що близько 100 000 людей захворіли в Україні за весь період з початку спалаху восени 2017 року.

Міністерство охорони здоров'я “У більшості країн світу, в яких фіксують спалах кору, громадськість чинить тиск на людей, які свідомо, без медичних причин відмовляються від щеплень і ставлять під загрозу життя тисяч інших людей. В Україні ж традиційно в усьому звинувачують владу (МОЗ України, Уряд чи Президента) і/або лікарів”.



Кір симптоми

Також у МОЗ перерахували, які кроки вони зробили, щоб зупинити епідемію кору:

В.о. міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун у серпні 2016 року, фактичного одразу після призначення на посаду виконуючої обов'язки міністра, пропонувала провести засідання РНБО щодо низького рівня вакцинації в Україні і потенційних спалахів хвороб. Із серпня 2017 року працює Оперативний штаб МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні. За рішенням штабу з вересня 2017 року тривають заходи з посиленої вакцинації. З вересня 2017 року за рішенням штабу заходи з посиленої імунізації поширили на дітей до 9 років, а з червня 2018 року – на всі групи дітей. Тепер надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років безоплатно. З червня 2018 року діє Наказ про проведення безоплатної імунізації дорослих, які належать до груп ризику. Безоплатно отримати щеплення можуть військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти, освітяни, медики. В усіх регіонах України є достатньо якісних і ефективних вакцин. МОЗ України переходить на трирічне планування закупівлі вакцин, тому перебоїв із постачанням надалі не буде – як це було при попередніх командах Міністерства. Щоби не було перебоїв із вакцинами у медзакладах, Уряд дозволив і зобов’язав обласні департаменти охорони здоров’я моніторити залишки ліків і вакцин у кожному медзакладі області і за потреби оперативно перерозподіляти їх між закладами. Знято застарілі обмеження щодо лікарів-ФОП і кабінетів щеплень, найближчим часом буде прийнято наказ, за яким вакцини, закуплені за державний кошт, постачатимуться у кабінети лікарів ФОП і приватні заклади охорони здоров’я, які підписали договорів з НСЗУ про обслуговування населення. МОЗ України регулярно проводить селекторні наради та зустрічі з регіонами для інструктажу і моніторингу ситуації, роз’яснювальну роботу щодо вакцинації для українців та спільно з місцевою владою провела у Львівській області та проводитиме у Хмельницькій спеціальні заходи для подолання спалаху кору. За результатами спецоперації на Львівщині рівень охоплення щепленнями школярів зріс до 90%, а Львівський регіон перестав бути лідером за кількістю випадків кору. Сімейні лікарі, терапевти і педіатри по усій країні активно включилися у боротьбу проти спалаху кору. У тому числі завдяки їхній наполегливій і системній роботі з пацієнтами рівень вакцинації проти кору суттєво зріс.



Кір в Україні

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