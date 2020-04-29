У МОЗ відреагували на протести проти карантину

Усі, хто перебуває у великих скупченнях людей піддає ризику себе і свою родину. Обмежувальні заходи знімуть, як тільки для цього будуть підстави.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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За його словами послаблення карантину можливо лише після того, як кількість хворих на коронавірус буде зменшувати.

Максим Степанов “Особливо небезпечним у цьому контексті виглядає проведення масових зібрань. Велике скупчення людей загрожує новим спалахом хвороби. Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну – це не тільки велика небезпека для всіх її учасників, але й для членів їхніх родин”.

Він зазначив, якщо серед протестуючих був хоч один хворих, то ризик захворіти є у всіх, хто був навколо.

Ми чітко усвідомлюємо та аналізуємо кожного дня усе, що відбувається з поширенням хвороби. Тому ніхто не буде тримати ці обмежувальні заходи, якщо для цього не буде підстав,

– сказав Степанов.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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