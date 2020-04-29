У МОЗ відреагували на протести проти карантину
Усі, хто перебуває у великих скупченнях людей піддає ризику себе і свою родину. Обмежувальні заходи знімуть, як тільки для цього будуть підстави.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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За його словами послаблення карантину можливо лише після того, як кількість хворих на коронавірус буде зменшувати.
Він зазначив, якщо серед протестуючих був хоч один хворих, то ризик захворіти є у всіх, хто був навколо.
Ми чітко усвідомлюємо та аналізуємо кожного дня усе, що відбувається з поширенням хвороби. Тому ніхто не буде тримати ці обмежувальні заходи, якщо для цього не буде підстав,
– сказав Степанов.
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
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