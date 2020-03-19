У МОЗ закликали транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему для того, аби лікарі могли доїздити до та з місця роботи під час карантину.

Звернення опублікували на Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

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Як відомо, на час карантину для захисту людей було введено обмеження в роботі громадського транспорту.

Але, за словами Ємця, ми повинні думати про тих, на кого не поширюється карантин, тих, хто ризикує власним здоров’ям, перебуваючи в епіцентрі хвороби, — медичних працівників.

Ілля Ємець “ Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим ”.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що слід подбати про українських лікарів, аби урятувати всю країну.

"Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя", – зазначив міністр.

Також Ілля Ємець зазначив, що захоплюється відвагою українців, які на волонтерських засадах допомагають лікарям доїздити до лікарень, але зауважив, що їм теж слід дотримуватися вимог карантину та не наражати себе на небезпеку.

Лікар “Я захоплююся згуртованістю українців, які на волонтерських засадах об’єднуються і допомагають одне одному. У соціальних мережах та месенджерах уже створені групи, в яких пропонують допомогу медикам, котрі хочуть доїхати до лікарень. Однак я наполегливо рекомендую кожному не виходити з дому без крайньої потреби, дбати про свою безпеку, щоб усі ми якомога скоріше повернулися до нормального життя. ”

Міністр закликав українців піклуватися про батьків та сусідів похилого віку та не ставити під загрозу своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Це найважливіший внесок, який ви можна зробити одне для одного в нинішній ситуації.

Чому лікарі не можуть доїхати до місця роботи? Україна обмежила рух міжміського залізничного, автобусного та авіаційного пасажирського транспорту, аби запобігти коронавірусу ширенню коронавірусу Covid-19 в Україні. Відтак, обмеження стосуються й міського громадського транспорту.

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