МОЗ закупило костюми для захисту лікарів на 40% дорожче, – Устінова

Захисні костюми, необхідні медикам, які борються з коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я закуповує на 40% дорожче.

Про це у блозі на сайті "Української правди" написала народна депутатка із фракції "Голос" Олександра Устінова.

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За її словами, найближчим часом до України надійдуть 4,7 тисячі костюмів, які закупили за ціною 12 доларів за штуку. Проте Україні таких костюмів потрібно майже мільйон.

Олександра Устінова “Тому міністерство, вже за нового його очільника Максима Степанова, взялося теж купувати костюми. Але не через міжнародні організації, які зазвичай дають найнижчі ціни на таку продукцію, а самі”.

Вона наголосила, що МОЗ розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 гривень, однак держпідприємство "Медичні закупівлі", яке мало закупити ці костюми, вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше – по 245 гривень за штуку, у зв’язку з великою партією товару.



Українські медичні костюми / liga.net

Таким чином, економія склала б 13,7 мільйона гривень, за цю суму можна було б закупити ще 50 тисяч костюмів. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився підписувати ці документи.

Олександра Устінова “МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже у 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм. Тендерів же зараз не треба проводити – пандемія, купуй скільки хочеш, по чому захочеш і в кого захочеш”.

Так замість 22 мільйони гривень за ці костюми держава заплатить 34,8. Крім того, зменшена їхня кількість – з 90 тисяч до 71. За її словами, результати дешевшого тендеру були скасовані, оскільки МОЗ додало ще одну вимогу щодо сертифікації таких костюмів.

Але навіть, якщо взяти до уваги необхідність сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008, то, по-перше, МОЗ повинен був виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство. Проте в МОЗ цього не зробили,

– зазначила депутака.

Устінова додала, що навіть ця ціна з оновленою сертифікацією є захмарною, оскільки в міжнародних організацій за відповідні костюми просять близько 300 гривень за штуку.

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Депутатка, зазначила, що про фірму-переможницю та її власників майже нічого не відомо. 99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу. Загалом компанія наторгувала за місяць на 38 мільйонів гривень, з них майже 35 мільйонів гривень – це закупівля костюмів захисту МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я спочатку звинуватило підпорядковане йому ж держпідприємство у начебто низькій якості товару, який ті збиралися закупити. Але нарікань ні у медиків, ні у попередніх замовників ні у волонтерів на цю продукцію не було.

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