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У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає

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Ємець: МОЗ переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом / ukrinform.ua

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише шляхом запобігання поширенню епідемії, а й безпосереднім лікуванням хвороби.

Нині команда МОЗу й українська влада загалом докладають максимум зусиль для боротьби з епідемією коронавірусу, заявив Ілля Ємець. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму фейсбуці.

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Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є місцевими вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні,
– зазначив міністр охорони здоров'я.

Він наголосив, що попри усі труднощі, нині важливо локалізувати вогнища епідемії в Україні. Ілля Ємець заявив, що українська команда спеціалістів зможе зробити так, щоб смертність від коронавірусу у нас була нижчою, ніж у Китаї, де вона становить 3-4%.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано вже 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Епідемія коронавірусу за регіонами:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
  • Київ — 29;
  • Київська область — 5;
  • Львівська область — 2;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська область — 1.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Медицина Ілля Ємець
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