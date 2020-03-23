У МОЗ заявили про перехід до другого етапу боротьби з коронавірусом: що це означає

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише шляхом запобігання поширенню епідемії, а й безпосереднім лікуванням хвороби.

Нині команда МОЗу й українська влада загалом докладають максимум зусиль для боротьби з епідемією коронавірусу, заявив Ілля Ємець. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму фейсбуці.

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Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є місцевими вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні,

– зазначив міністр охорони здоров'я.

Він наголосив, що попри усі труднощі, нині важливо локалізувати вогнища епідемії в Україні. Ілля Ємець заявив, що українська команда спеціалістів зможе зробити так, щоб смертність від коронавірусу у нас була нижчою, ніж у Китаї, де вона становить 3-4%.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано вже 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Епідемія коронавірусу за регіонами: