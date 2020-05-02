У МОЗ заявили, що розблокували медичні закупівлі ліків

У МОЗ пояснили, чому затягнули з медичними закупівлями препаратів за державними програмами лікування. Та повідомили, що направили усі необхідні документи у відповідні органи, тобто фактично розблокували медзакупівлі життєво необхідних ліків.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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За словами Степанова, МОЗ відправило відповідний перелік лікарських засобів та медичних виробів ще 7 квітня, наразі перелік потрібно затвердити постановою уряду.

Максим Степанов “ Відразу, як я прийшов на посаду, це було одним з перших питань, чому не затверджений відповідний перелік лікарських засобів, які нам потрібно закуповувати для пацієнтів з онкологією, ВІЛ/СНІД, гепатитом, гемофілією та іншими захворюваннями”.

Тому 7 квітня МОЗ направило перелік лікарських засобів до відповідних органів, зокрема до Міністерства фінансів. Степанов зауважив, що постанова вже практично погоджена, а вже на наступному засіданні уряду її, ймовірно, затвердять.

Якщо говорити відверто, то мені здається, що цей перелік повинні були відправити ще в січні, відразу з початком нового року,

– додав Степанов.

Очільник МОЗ запевнив, що паспорти державних програм 10 квітня направили на затвердження Міністерства фінансів. Втім, відомство надало певні зауваження, які зараз опрацьовує команда МОЗ.

Але найближчим часом вони будуть затверджені, що дасть старт закупівлі лікарських засобів за державні кошти.

Що відомо про блокування медичних закупівель? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що нинішнє керівництво МОЗ затягує закупівлі ліків та медпрепаратів за державними програмами лікування. Відтак, українці можуть залишитися без вакцин та необхідних препаратів. Зокрема йдеться про вакцини для проведення щеплень, антиретровірусну терапію для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами. Загалом блокується 38 напрямків. Супрун також повідомила про системні атаки та сильний тиск на ДП Медичні закупівлі.

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