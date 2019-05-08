У мозку людини є "зона покемонів": вчені

456 Читать новость на русском
У мозку людини є "зона покемонів": вчені
У мозку людини є "зона покемонів": вчені / ongab.ru

Науковці зі Стенфорда виявили, що у людей, які в дитинстві грали у відеоігри з покемонами, є спеціальна зона, яка зберігає пам'ять про персонажів. Також вони припустили, що "зона покемонів" у мозку є не у всіх людей.

Незвична область розташована близько до вуха, а її об'єм не перевищує декількох сантиметрів, повідомили науковці. 

Читайте також: Чому погіршується пам'ять: найпоширеніші причини

До слова, ця область також відповідає за сприйняття людиною зображення тварин. Вчені також з'ясували, що так званий центр покемонів здатний розпізнавати сотні різних символів, використовуючи мільйони нейронів. Автори дослідження вважають, що воно дає підставу вважати, що мозок особливо сприятливий до таких образів у дитинстві.

Крім того, за його словами, образи покемонів з'являються в одному і тому ж місці в мозку кожного. Саме це дало підставу вченим, виокремити її як "зону покемонів".


Дослідження стенфордських науковців

Варто додати, британський художник Джошуа Данлоп створив серію фантастичних картин, які показують життя покемонів у реальному часі.

blog_ava
Луценко звільнив свого заступника
сьогодні
3811
Теги: Здоров'я Психологія Мозок Новини Здоров'я Діти
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 2796
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 5807
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 15125
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1510
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 11398
Новини
Більше новин
Залиште відгук