У мозку людини є "зона покемонів": вчені

Незвична область розташована близько до вуха, а її об'єм не перевищує декількох сантиметрів, повідомили науковці.

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До слова, ця область також відповідає за сприйняття людиною зображення тварин. Вчені також з'ясували, що так званий центр покемонів здатний розпізнавати сотні різних символів, використовуючи мільйони нейронів. Автори дослідження вважають, що воно дає підставу вважати, що мозок особливо сприятливий до таких образів у дитинстві.

Крім того, за його словами, образи покемонів з'являються в одному і тому ж місці в мозку кожного. Саме це дало підставу вченим, виокремити її як "зону покемонів".



Дослідження стенфордських науковців

Варто додати, британський художник Джошуа Данлоп створив серію фантастичних картин, які показують життя покемонів у реальному часі.