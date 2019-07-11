У мозку знайшли "кнопку", яка вимикає алкогольну залежність

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Зона в мозку відключає алкогольну залежність
Зона в мозку відключає алкогольну залежність / pixabay.com

Вчені визначили групу нейронів, яка грає ключову роль в пристрасті до спиртного. За допомогою цілеспрямованого впливу на цю ділянку їм вдалося придушити у піддослідних тягу до алкоголю.

У 2016 році дослідникам з інституту Скріпса (США) вдалося локалізувати "командний центр", з якого надходять команди пити більше, частіше і шукати алкоголь при кожному зручному випадку, – центральні ядра мигдалеподібного тіла.

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Тепер вони просунулися ще далі, виділивши конкретну групу нейронів, при впливі на них залежність відключається.

Вчені змогли
Вчені змогли "вимкнути" алкогольну залежність

Щоб перевірити свою гіпотезу, вони штучно "заразили" піддослідних щурів алкоголізмом, а потім за допомогою лазера тимчасово заблокували потрібні клітини. В результаті їм вдалося не тільки придушити інтерес гризунів до алкоголю, але і запобігти синдрому скасовування (характерне тремтіння і плутану ходу).

Складність в тому, що такі лазерні процедури не підходять як практичні методи лікування. Для цього довелося б імплантувати оптичне волокно в голову живої людини. Але дослідники обіцяють подумати над більш зручними "перемикачами" – наприклад, ліками або приладами магнітної стимуляції мозку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Алкоголь Мозок
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