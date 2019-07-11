У мозку знайшли "кнопку", яка вимикає алкогольну залежність

Вчені визначили групу нейронів, яка грає ключову роль в пристрасті до спиртного. За допомогою цілеспрямованого впливу на цю ділянку їм вдалося придушити у піддослідних тягу до алкоголю.

У 2016 році дослідникам з інституту Скріпса (США) вдалося локалізувати "командний центр", з якого надходять команди пити більше, частіше і шукати алкоголь при кожному зручному випадку, – центральні ядра мигдалеподібного тіла.

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Тепер вони просунулися ще далі, виділивши конкретну групу нейронів, при впливі на них залежність відключається.



Вчені змогли "вимкнути" алкогольну залежність

Щоб перевірити свою гіпотезу, вони штучно "заразили" піддослідних щурів алкоголізмом, а потім за допомогою лазера тимчасово заблокували потрібні клітини. В результаті їм вдалося не тільки придушити інтерес гризунів до алкоголю, але і запобігти синдрому скасовування (характерне тремтіння і плутану ходу).

Складність в тому, що такі лазерні процедури не підходять як практичні методи лікування. Для цього довелося б імплантувати оптичне волокно в голову живої людини. Але дослідники обіцяють подумати над більш зручними "перемикачами" – наприклад, ліками або приладами магнітної стимуляції мозку.

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