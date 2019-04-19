У Мукачево 13-річна дівчинка через отруєння кокаїном потрапила до реанімації

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13-річна дівчинка отруїлася кокаїном (ілюстрація)
13-річна дівчинка отруїлася кокаїном (ілюстрація) / fineartamerica.com

У Мукачево Закарпатської області 13-річна дівчинка сильна отруїлася кокаїном та алкоголем, через що її госпіталізували до місцевої лікарні.

Дівчинку госпіталізували у важкому стані, інформує служба у справах дітей виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

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Лікарі встановили, що у дівчинки є сильне алкогольне отруєння. Окрім цього, у крові виявили наркотичну речовину – кокаїн.

Дівчинці у реанімації промили шлунок. Після цього її у задовільному стані перевели в інфекційне відділення.

Відомство зазначило, що дівчинка вживала наркотики та алкоголь у колі однолітків. Відомо, що у неї благополучна родина, вона навчається у в одній зі шкіл центральної частини міста.

Наразі поліція намагається встановити обставини та осіб, які винні у вживанні дітьми спиртних напоїв та наркотиків.

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Теги: Здоров'я Діти Отруєння Новини Закарпаття Діти і неповнолітні Наркотики Алкоголь
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