У МЗС закликали не вірити туроператорам й не купувати тури в теплі країни
Міністерство закордонних справ закликає українців відмовитися від поїздок за кордон і не вірити туроператорам, які стверджують про нерозповсюдження коронавірусу в теплих країнах.
Про це на брифінгу про нерозповсюдження коронавірусу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Він закликає українців не їхати у туристичні поїздки й взагалі відмовитися від виїзду за кордон.
Міністр додав, що туристичних операторів, які агітують українців виїжджати за кордон за дешевими турами, не цікавить майбутнє і здоров'я українців.
За його словами, туроператорів цікавить виключно заробіток.
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