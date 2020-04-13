У нардепа Вельможного виявили пневмонію після підозри на COVID-19

У народного депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного виявили двосторонню пневмонію. Такий результат показала комп'ютерна томографія. Раніше політика, у якого підозрювали коронавірус, виписали з лікарні.

Два повторні тести на COVID-19 Вельможного показали негативний результат, отож політика відправили з Олександрівської лікарні додому. Він повідомляв, що почуває себе добре. Про погіршення свого стану Вельможний розповів у фейсбуці.

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Як інформував нардеп, у Олександрівській лікарні діагноз коронавірус йому не поставили, хоча він спілкувався з хворим на COVID-19 колегою Сергієм Шаховим, а також мав характерні симптоми. Коронавірус, натомість, підтвердили у сина Вельможного. Тому парламентар припускає, що його тестування було недостовірним.



Хто з нардепів, окрім Вельможного, захворів на коронавірус:

Сергій Шахов з групи "Довіра";

Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";

Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";

Сергій Рудик – позафракційний;

Анна Скороход – позафракційна;

Володимир Ватрас з партії "Слуга народу";

Ігор Кісільов та Віталій Борт з партії "Опозиційна платформа – За життя" – за інформацією нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.



Нардепи та коронавірус / Інфографіка 24 каналу