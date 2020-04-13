У нардепа Вельможного виявили пневмонію після підозри на COVID-19
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У народного депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного виявили двосторонню пневмонію. Такий результат показала комп'ютерна томографія. Раніше політика, у якого підозрювали коронавірус, виписали з лікарні.
Два повторні тести на COVID-19 Вельможного показали негативний результат, отож політика відправили з Олександрівської лікарні додому. Він повідомляв, що почуває себе добре. Про погіршення свого стану Вельможний розповів у фейсбуці.
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Хто з нардепів, окрім Вельможного, захворів на коронавірус:
- Сергій Шахов з групи "Довіра";
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
- Сергій Рудик – позафракційний;
- Анна Скороход – позафракційна;
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу";
- Ігор Кісільов та Віталій Борт з партії "Опозиційна платформа – За життя" – за інформацією нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.
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