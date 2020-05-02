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У NASA розробили принципово нову модель апаратів ШВЛ: фото, відео

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У NASA розробили нову модель апаратів ШВЛ для пацієнтів з COVID-19
У NASA розробили апарати ШВЛ / Getty Images

Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили нову модель апаратів штучної вентиляції легень. Вони є необхідними для лікування пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані.

У NASA зазначили, що їхні апарати ШВЛ мають безліч переваг. Розробку вже представили Дональду Трампу, мовиться на сайті NASA.

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Переваги апаратів ШВЛ NASA

  • Апарати легше збирати, ніж інші моделі.
  • Для збірки потрібно менше деталей.
  • Обслуговування апаратів простіше.

Нова модель призначена, зокрема, для лікування пацієнтів з коронавірусів COVID-19, що перебувають у важкому стані. Винахід вже отримав дозвіл на використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, відзначають американські ЗМІ.

Апарати ШВЛ від НАСА
Апарати ШВЛ від NASA мають безліч переваг / Фото Business Insider

Як працює апарат ШВЛ від NASA

Пристрій зібрали менш ніж за 40 днів і назвали його VITAL. Він працює так само, як і класичний апарат ШВЛ. Але призначений лише для хворих на COVID-19 і служить лише 3 – 4 місяці. Тоді як традиційні пристрої підтримують життя пацієнтів кілька років.

Винахід планують використовувати для допомоги тим, у кого хвороба протікає у легшій формі. Натомість складніші апарати ШВЛ зможуть врятувати інфікованих у критичному стані.

Апарат ШВЛ від НАСА
Апарат ШВЛ VITAL / Фото Business Insider

Апарат ШВЛ від НАСА
Розробку вже представили Дональду Трампу / Фото Business Insider

Апарат уже успішно випробували. Тепер інженери чекають на необхідний дозвіл, щоби запустити пристрій у масове виробництво.

У пацієнтів із COVID-19 легені досить слабкі, тому цей вентилятор високого тиску. Щойно ми закінчили роботу над пристроєм, то дали його випробувати лікарям із центру Маунт-Синай, які зараз на передовій. Тестування успішно завершилися, тож ми чекаємо на затвердження апарату,
– сказав заступник директора зі стратегічної інтеграції лабораторії реактивного руху NASA Дейв Ґаллаґер.

У NASA розробили принципово нову модель апаратів ШВЛ: дивіться відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Техно NASA Лікування Здоров'я
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