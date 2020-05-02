У NASA розробили принципово нову модель апаратів ШВЛ: фото, відео

Науковці з Лабораторії реактивного руху NASA розробили нову модель апаратів штучної вентиляції легень. Вони є необхідними для лікування пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані.

У NASA зазначили, що їхні апарати ШВЛ мають безліч переваг. Розробку вже представили Дональду Трампу, мовиться на сайті NASA.

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Переваги апаратів ШВЛ NASA

Апарати легше збирати, ніж інші моделі.

ніж інші моделі. Для збірки потрібно менше деталей.

Обслуговування апаратів простіше.

Нова модель призначена, зокрема, для лікування пацієнтів з коронавірусів COVID-19, що перебувають у важкому стані. Винахід вже отримав дозвіл на використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, відзначають американські ЗМІ.



Апарати ШВЛ від NASA мають безліч переваг / Фото Business Insider

Як працює апарат ШВЛ від NASA

Пристрій зібрали менш ніж за 40 днів і назвали його VITAL. Він працює так само, як і класичний апарат ШВЛ. Але призначений лише для хворих на COVID-19 і служить лише 3 – 4 місяці. Тоді як традиційні пристрої підтримують життя пацієнтів кілька років.

Винахід планують використовувати для допомоги тим, у кого хвороба протікає у легшій формі. Натомість складніші апарати ШВЛ зможуть врятувати інфікованих у критичному стані.



Апарат ШВЛ VITAL / Фото Business Insider



Розробку вже представили Дональду Трампу / Фото Business Insider

Апарат уже успішно випробували. Тепер інженери чекають на необхідний дозвіл, щоби запустити пристрій у масове виробництво.

У пацієнтів із COVID-19 легені досить слабкі, тому цей вентилятор високого тиску. Щойно ми закінчили роботу над пристроєм, то дали його випробувати лікарям із центру Маунт-Синай, які зараз на передовій. Тестування успішно завершилися, тож ми чекаємо на затвердження апарату,

– сказав заступник директора зі стратегічної інтеграції лабораторії реактивного руху NASA Дейв Ґаллаґер.

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