У Нідерландах зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Нідерландах через коронавірус помер чоловік. Це перша смерть в країні, де планують проведення Євробачення та чемпіонат Європи 2020.

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів підтвердило першу смерть внаслідок захворювання коронавірусом, пише De Telegraaf.

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Зазначають, що помер чоловік, який належав до групи ризику – хворому було 86 років.

Перший летальний випадок зафіксовано у Роттердамі. Помер 86-річний чоловік. При цьому походження захворювання чоловіки на цей час не ясно,

– повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Нідерландів.

Як поширюється коронавірус в Нідерландах

У Нідерландах на коронавірус Covid-19 захворіли 82 людини. Досі летальних випадків через ускладнення перебігу захворювання в країні не фіксували.

Ризики поширення інфекції високі, адже місто є доволі туристичним, як зазначають фахівці ВООЗ, такі міста мають підвищенні ризики розповсюдження коронавірусу. Зокрема, Covid-19 стрімко шириться Європою. Найбільше випадків фіксують в Італії, там 148 смертельних випадків від коронавірусу та загалом майже 4 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Чому Євробачення під загрозою

Примітно, що конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі, Нідерланди, повинен відбутись вже через 2 місяці – у травні 2020 року. Зазвичай там збираються десятки тисяч людей, відтак через масове скупчення людей є загроза ще більшому поширенню коронавірусу. Окрім того, захворіти на коронавірус ризикують й організатори конкурсу, представники країн та їхні делегації.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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