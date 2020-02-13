У Нігерії невідомий вірус забрав життя 15 осіб

У Нігерії спалах невідомого вірусного захворювання, від ускладнень після якого померло вже 15 осіб.

Невідомий вірус зафіксували у нігерійському штаті Бунья, про це повідомила місцева влада, пише Daily Express.

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Нині відомо, що вірусом заражено вже 104 людини, втім наголошують, що це не китайський коронавірус COVID-19. Також повідомляється, що хвороба раніше не була діагностована, відтак, лікування та вакцини не існує.

Що відомо про новий вірус з Нігерії

Як повідомляє Нігерійський центр контролю захворювань (НЦКЗ), перші випадки зараження були помічені в січні 2020 року.

Сенат Нігерії закликав Нігерійський центр контролю захворювань слідкувати за ситуацією та спробувати запобігти поширенню хвороби. Відомо, що нині всіх інфікованих відправили на карантин. Нагадаємо, що 20 жовтня 2014 року ВООЗ визнала Нігерію вільною від епідемії Еболи.



У Нігерії спалахнув невідомий вид вірусу / theconversation.com

Симптоми невідомого вірусу з Нігерії Головний біль;

Діарея;

Нудота;

Набряк шлунка;

До слова, нещодавно у Бразилії виявили новий загадковий вірус, який на 90% складається з невідомих науці генів. Він зародився у штучному озері Пампулов.

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