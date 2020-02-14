У Нігерії розповсюджується гарячка Ласса: від захворювання померло 70 людей

У Нігерії розповсюджується спалах гарячки Ласса. Менш ніж за місяць хвороба охопила 26 штатів, від якої зафіксовано щонайменше 70 смертей.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на дані NCDC (Нігерійський центр по контролю за захворюваннями). Гарячка Ласса підозрюється у 1708 людей, а у 472 осіб це лабораторно підтверджено.

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Крім того, постраждалими є 14 медичних працівників. У Нігерії вживаються заходи щодо карантину хворих. Додамо, що спершу гарячку складно діагностувати через те, що хвороба протікає без специфічних симптомів, серед яких – втомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, головний біль, біль в горлі, блювота, діарея, набряк обличчя і низький артеріальний тиск.

Гарячка Ласса – що це? Гостре інфекційне захворювання, яке характеризується в типових випадках гарячкою, тромбогеморагічним синдромом, виразковим стоматитом і фарингітом, міокардитом, ураженням органів дихання, печінки, нирок, судинної і центральної нервової системи (ЦНС), нерідко — тяжким перебігом з досить високою летальністю.

Як передається гарячка Ласса?

Захворювання передається шляхом прямого контакту сечею, виділеннями або кров'ю гризунів, які його переносять, а також після контакту з предметами, які були забруднені такими виділеннями.

Додамо, що захворювання передається від людини до людини при контакті з біологічними рідинами, а також повітряно-крапельним і статевим шляхом. На даний момент існує лікування, яке особливо ефективно діє в разі виявлення лихоманки на ранніх стадіях.

Інкубаційний період – 6-21 день. Збудник лихоманки належить до тієї ж групи, що і вірус Ебола, але менш смертоносний.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, противірусний препарат рибавірин ефективний для лікування лихоманки Ласса, якщо він призначається на ранніх стадіях клінічного захворювання.

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