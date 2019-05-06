У Німеччині хочуть штрафувати батьків, які не вакцинують дітей

У Німеччині розробили законопроект, який передбачає штрафи 2,5 тисячі євро для тих, хто не робить щеплення, а також недопуск невакцинованих дітей у навчальні заклади.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан в інтерв'ю Bild заявив, що батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення до липня 2020 року.

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За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей, Шпан хоче, щоб таких було, щонайменше, 95%.

Ми хочемо захистити всіх дітей від зараження кором. Тому всі, хто ходить в дитячий садок або в школу, повинні бути щеплені. Ті, хто туди тільки записуються, повинні будуть довести наявність щеплень, – наголосив Шпан.

Кір є досить важким інфекційним захворюванням, що супроводжується зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини (це не грип, де за три-п'ять днів можна вже одужати) і має ряд важких ускладнень.

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Кір є дуже заразним захворюванням і найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами.

Кір - що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Для того, щоб достовірно з'ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (він може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG).



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