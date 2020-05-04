У Німеччині хворих на COVID-19 може бути у 10 разів більше

Реальна кількість випадків коронавірусу у Німеччині може бути більшою у 10 разів. Про це свідчить дослідження Боннського університету.

За підрахунками вірусологів, у Німеччині коронавірусом могли заразитись 1,8 мільйона осіб. Про це повідомляє The New York Times.

До теми Коронавірус у Німеччині: за останню добу померли 48 людей – це найнижчий показник за 6 тижнів

Вчені з Боннського університету проаналізували ситуацію в окрузі Хайнсберг, що на кордоні з Нідерландами. Саме тут зареєстрували один з найвищих показників смертності від COVID-19 в країні.

Фахівці взяли аналізи у 919 місцевих жителів. Як виявилось, у кожного п’ятого не було жодних симптомів недуги. Дослідники врахували кількість невиявлених раніше випадків, таким чином, показник смертності у регіоні склав усього 0,37%.

Ці результати можуть допомогти покращити модель розрахунку поширення коронавірусу. Адже до сьогодні база даних була досить слабкою,

– повідомив керівник групи дослідників Гюнтер Гарманн.

Станом на 4 травня в Німеччині зафіксували 165 664 випадки коронавірусу. 6 866 людей померли, понад 132 тисячі хворих одужали.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Перший випадок тут зареєстрували 27 січня.

Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи.

Також німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.

З 4 травня Німеччина почала поступово послаблювати карантин. Зокрема, відновили роботу перукарні, музеї зоо- та ботанічні сади.



Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу