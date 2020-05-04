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У Німеччині хворих на COVID-19 може бути у 10 разів більше

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Дослідження провели вчені з Боннського університету
Дослідження провели вчені з Боннського університету / EurActiv

Реальна кількість випадків коронавірусу у Німеччині може бути більшою у 10 разів. Про це свідчить дослідження Боннського університету.

За підрахунками вірусологів, у Німеччині коронавірусом могли заразитись 1,8 мільйона осіб. Про це повідомляє The New York Times.

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Вчені з Боннського університету проаналізували ситуацію в окрузі Хайнсберг, що на кордоні з Нідерландами. Саме тут зареєстрували один з найвищих показників смертності від COVID-19 в країні.

Фахівці взяли аналізи у 919 місцевих жителів. Як виявилось, у кожного п’ятого не було жодних симптомів недуги. Дослідники врахували кількість невиявлених раніше випадків, таким чином, показник смертності у регіоні склав усього 0,37%.

Ці результати можуть допомогти покращити модель розрахунку поширення коронавірусу. Адже до сьогодні база даних була досить слабкою,
– повідомив керівник групи дослідників Гюнтер Гарманн.

Станом на 4 травня в Німеччині зафіксували 165 664 випадки коронавірусу. 6 866 людей померли, понад 132 тисячі хворих одужали.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

  • Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Перший випадок тут зареєстрували 27 січня.
  • Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи.
  • Також німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.
  • З 4 травня Німеччина почала поступово послаблювати карантин. Зокрема, відновили роботу перукарні, музеї зоо- та ботанічні сади.

Перебіг коронавірусу
Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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