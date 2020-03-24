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У Німеччині почали приймати хворих на коронавірус пацієнтів з Італії

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Німеччина допомагає Італії під час пандемії коронавірусу / Getty Images

Зранку 24 березня в аеропорт Лейпциг/Галле прибув літак з хворими на коронавірус пацієнтами з Італії. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Німеччина прийняла 8 пацієнтів з Італії, повідомляє TheBerlinSpectator.

До теми Коронавірус в Італії: за добу померли 743 людини

Двох з 8 людей госпіталізували до клініки Лейпцига, де вони перебувають у реанімації.

Інших пацієнтів лікуватимуть у різних клініках Саксонії. Відомо, що саме в цьому районі Німеччини найсприятливіша ситуація з коронавірусом.

Додамо, що це вже не вперше, коли Німеччина допомагає іншим країнам під час пандемії. У двох провінціях західної частини Німеччини від коронавірусу лікують 7 французів.

В Італії найбільша кількість смертей через коронавірус у світі. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 6 820 людей. Загалом кількість хворих на Covid-2019 у країні перевищила 69 тисяч.

міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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