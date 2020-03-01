24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

У Німеччині різко зросла кількість хворих на коронавірус

- Читать новость на русском
У Німеччині 117 хворих на коронавірус / theaustralian.com

29 лютого повідомлялося про 79-ох заражених на Covid-19 у Німеччині. А вже 1 березня випадки інфікування підтвердили у понад сотні осіб.

За даними інституту імені Роберта Коха, офіційно підтверджено 117 випадків інфікування, повідомляє Deutsche Welle.

Ситуація у світі: Коронавірус з Китаю – останні новини

Найбільше зареєстрованих випадків – у землі Північний Рейн – Вестфалія. Там наразі 66 хворих. У Баварії за весь час спалаху захворювання зареєстрували 19 заражених, а в Баден-Вюртемберзі - 15 осіб.  Саме у Баварії зафіксували перший випадок, коли у Німеччині на коронавірус захворіла дитина.

Жодного випадку інфікування поки у столиці Німеччини – Берліні.

Де розташований Північний Рейн – Вестфалія

Коротко про коронавірус станом на 1 березня

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 294 людини.

  • В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Захворів студент, який приїхав з Ірану.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Зокрема заступник прем'єр міністра Охорони здоров'я, віце-президентка Ірану і голова парламентського комітету.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч осіб.
Як українці розважаються в Нових Санжарах: відео
сьогодні
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук