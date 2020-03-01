У Німеччині різко зросла кількість хворих на коронавірус

29 лютого повідомлялося про 79-ох заражених на Covid-19 у Німеччині. А вже 1 березня випадки інфікування підтвердили у понад сотні осіб.

За даними інституту імені Роберта Коха, офіційно підтверджено 117 випадків інфікування, повідомляє Deutsche Welle.

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Найбільше зареєстрованих випадків – у землі Північний Рейн – Вестфалія. Там наразі 66 хворих. У Баварії за весь час спалаху захворювання зареєстрували 19 заражених, а в Баден-Вюртемберзі - 15 осіб. Саме у Баварії зафіксували перший випадок, коли у Німеччині на коронавірус захворіла дитина.

Жодного випадку інфікування поки у столиці Німеччини – Берліні.

Де розташований Північний Рейн – Вестфалія

Коротко про коронавірус станом на 1 березня

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 294 людини.