У Німеччині різко зросла кількість хворих на коронавірус
29 лютого повідомлялося про 79-ох заражених на Covid-19 у Німеччині. А вже 1 березня випадки інфікування підтвердили у понад сотні осіб.
За даними інституту імені Роберта Коха, офіційно підтверджено 117 випадків інфікування, повідомляє Deutsche Welle.
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Найбільше зареєстрованих випадків – у землі Північний Рейн – Вестфалія. Там наразі 66 хворих. У Баварії за весь час спалаху захворювання зареєстрували 19 заражених, а в Баден-Вюртемберзі - 15 осіб. Саме у Баварії зафіксували перший випадок, коли у Німеччині на коронавірус захворіла дитина.
Жодного випадку інфікування поки у столиці Німеччини – Берліні.
Де розташований Північний Рейн – Вестфалія
Коротко про коронавірус станом на 1 березня
Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 294 людини.
- В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
- У Білорусі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Захворів студент, який приїхав з Ірану.
- У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
- В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Зокрема заступник прем'єр міністра Охорони здоров'я, віце-президентка Ірану і голова парламентського комітету.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч осіб.