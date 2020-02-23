У Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю, терміново викликали швидку: причини

В однієї з іноземних громадянок, евакуйованих з китайського Уханя у Нові Санжари, виявили загострення гастроентерологічної хвороби – проблеми з травною системою. Діагноз було встановлено внаслідок огляду медиків, який було проведено після загострення болю у животі іноземки.

Після консультування медиків із спеціалізованим профільним обласним спеціалістом до обсервації прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнта, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який працює в оперативному штабі у зоні обсервації, розповів, що лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та з спеціальними контейнерами для забору проб.

Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм,

– запевнив Ляшко.

Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації.

Зараз евакуйована іноземка вже краще почувається, а МОЗ наголошує, що жодних ознак гострих респіраторних захворювань не виявлено.

Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи також почуваються добре. Вони так само не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань.

Евакуація з Уханя у Нові Санжари: коротко

У четвер, 20 лютого, Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців.

З Китаю їх доставили до Харкова з зупинками у казахстанській Астані та Києві. А вже з першої столиці повезли у Нові Санжари автобусами.

Там у медичному центрі вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.

Разом з ними на карантині залишилися члени екіпажу літака, який евакуйовував людей з Уханя, а також медики, що за ними доглядають.



Статистика смертності від коронавірусу 2020 / інфографіка 24 каналу