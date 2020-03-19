У Новій Зеландії легалізували аборт

Парламент Нової Зеландії проголосував в третьому читанні за прийняття законопроєкту про легалізацію абортів.

У видання New Zealand Herald повідомили, що за прийняття закону проголосували 68 парламентаріїв, проти – 51.

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Документ передадуть генерал-губернатору Нової Зеландії для отримання королівської санкції.

Законопроєкт про легалізацію абортів виключає аборт із Закону про злочини Нової Зеландії. Тобто, засудити людину за такі дії тепер неможливо. Також відповідний законопроєкт скасовує необхідність отримання схвалення від двох лікарів, якщо жінка бажає зробити аборт до 20 тижня вагітності.

Що таке аборт? Аборт – переривання вагітності впродовж перших 22 тижнів. Народження дитини після 28 тижня вагітності вже вважають передчасними пологами. Медичний аборт може бути хірургічним та медикаментозним.



У більшості країн аборт заборонено законом. Однак нещодавно країни почали декриміналізувати переривання вагітності. Зокрема, у травні 2018 року дозволили аборти в Ірландії.

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