У НСЗУ пояснили, чому виникають проблеми у фінансуванні лікарень

Приблизно 1000 лікарень отримали більше фінансування з центрального бюджету, але 600 лікарень отримали менше. Відбувається це через проблеми у впровадженні другого етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповіла виконувачка обов'язків голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

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Із центрального бюджету за контрактами з НСЗУ близько тисячі медустанов отримали більше грошей. Деякі з них на 70%, деякі на 5%, хтось на 50%,

– повідомила Мовчан.

Водночас, за її ж словами, приблизно 600 медустанов отримали менше грошей з центрального бюджету.

Чому медичні установи отримують фінансування не однаково

У медичної установи є два джерела фінансування – центральний бюджет і місцевий.

Гроші з центрального бюджету надсилає НСЗУ. Раніше – за субвенцією, тепер же, зі стартом другого етапу медреформи, мовиться про ПМГ (програма медичних гарантій).

"У 2020 році грошей з центрального бюджету на ПМГ виділено більше", – запевняє Мовчан. А проблеми у фінансування лікарень виникають через відсутність координації між відомствами, які за це фінансування відповідають.

З явних прогалин в імплементації медреформи, на які варто звернути першочергову увагу, – це відсутність координації між різними відомствами, які беруть участь в житті лікарень – адмініструють їхню діяльність або фінансують,

– пояснила керівниця НСЗУ.

На жаль, вона не уточнила, про які саме відомства мовиться.

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