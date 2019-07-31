У Нью-Йорку декриміналізували марихуану

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підписав указ про декриміналізацію вживання марихуани.

Згідно з указом, зберігання до двох унцій (менше 60 г) канабісу не є злочином. Документ також знімає відповідальність з жителів штату, звинувачених за зберігання і вживання канабісу раніше.

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Нова норма набере чинності через 30 днів після підписання. Куомо пропонував декриміналізувати марихуану ще у 2013 році.

Вживання марихуани в медичних цілях дозволено у 20 штатах США, а також в Ізраїлі, Польщі, Греції, Хорватії та ряді інших країн. Уругвай і Канада повністю легалізували марихуану – в цих державах дозволено вживання конопель в тому числі в рекреаційних цілях.



Легалізація марихуани у світі

В Україні пропонують легалізувати медичний канабіс. Цю ініціативу підтримує понад половина українців, 33% – категорично проти.

Що лікують медичним канабісом?

• Епілепсія. Відзначається висока результативність такого лікування – кількість нападів зменшується більше ніж на 50 відсотків.

• Хвороба Альцгеймера – хронічне нейродегенеративне захворювання, що руйнує людську психіку. З кожним роком зростає кількість хворих (переважно людей похилого віку). Хвороба наразі вважається невиліковною, проте канабіноїди значно уповільнюють її розвиток і є надія, що з часом саме на основі цієї складової конопель будуть створені ефективні ліки.

• Розсіяний склероз. Страждають нервові клітини головного та спинного мозку, виникають спазми м'язів, що призводить до тяжких психічних і фізичних розладів. Вживання препаратів, які містять канабіноїди, набагато полегшує стан хворих.

• Онкозахворювання. У США та в Ізраїлі канабіноїди застосовують як для лікування деяких видів раку, так і для зменшення больового синдрому. Результати доволі обнадійливі.

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